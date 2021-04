Velký pátek byl dnem, kdy v Horažďovicích odstartovala velikonoční soutěž, kterou připravilo město.

Velikonoční soutěž v Horažďovicích. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Velikonoční hry se můžete zúčastnit během procházky po parku Ostrov. Připraveno tam je 14 stanovišť s úkoly, a to až do pondělí 5. dubna. Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku, kde jsou nachystané i odpovědní kartičky a tužky. Vyplněné kartičky se pak vhazují do schránky, která je v cíli.