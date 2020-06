Když se soutěžící vydají minimálně na patnáct z padesáti vybraných památek v regionu a sousedních krajích, mohou vyhrát například rodinný zájezd nebo voucher na vyhlídkový let.

Smyslem soutěže je podle náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Iva Grünera podpořit cestovní ruch v regionu a představit krásy Plzeňského kraje. „V současné době je velká poptávka po českých turistických cílech. My bychom chtěli, aby se zúčastnilo co nejvíce lidí, pro účastníky to určitě bude zajímavý exkurz do kraje,“ vysvětlil Grüner.

Z padesáti soutěžních cílů jich je letos sedmadvacet, kde se neplatí vstupné. „Letos to pro nás při výběru míst bylo hlavní kritérium, protože se domníváme, že mnoho rodin po koronavirové epidemii bude mít méně peněz,“ popsal spoluorganizátor akce Alois Žižka.

Zapojily se i sousední regiony

Pořadatelé akce letos do projektu zapojili také čtyři místa ze sousedních regionů. Je to Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem, Naučná stezka Kladskými rašeliništi u Mariánských Lázní, Muzeum čokolády a marcipánu Tábor a Historický park Bärnau – Tachov. „Bavorské Bärnau jistě přiláká mnoho turistů. Je to velice zajímavý projekt realizovaný z přeshraniční spolupráce,“ poznamenal náměstek.

Zájemci se mohou zaregistrovat do 27. června, a to pouze na webových stránkách stafeta.plzensky-kraj.cz, vyhlášení výsledků se uskuteční 16. září 2020 v Centru robotiky v Plzni. „Tam bude rovněž připraven doprovodný program pro výherce,“ uzavřel náměstek.

Princip soutěže je jednoduchý – zájemci musí navštívit nejméně patnáct z padesáti vytipovaných památek či míst, vyfotit se uvnitř navštíveného objektu či u cedule na návštěvnické trase a snímek poslat prostřednictvím webových stránek kdykoliv během trvání soutěže, tedy do 31. srpna.

Lidé, kteří splní podmínky soutěže, budou zařazení do slosování a patnáct z nich získá zajímavé ceny.

Které cíle například navštívit

rozhledna Čerchov, pomník Jana Sladkého Koziny, Čeňkova pila, Šumavské trojhradí, Černé nebo Čertovo jezero, zámek Kozel, Arboretum Sofronka, Klášter Plasy, Hracholusky – Pňovanský most, Padrťské rybníky, zřícenina hradu Přimda, zřícenina hradu Krasíkov, naučná stezka Kladskými rašeliništi