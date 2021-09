První manévry se odehrály před patnácti dny. Kamiony přivezly deset nosníků, které obří jeřáb postupně usazoval na opravené pilíře. Každý dílec měří 18 metrů a váží 45 tun.

„Při kontrole kvality se ale ukázalo, že dva nosníky jsou poškozené,“ uvedl Hnojský s tím, že problém vznikl při dopravě. Kamiony totiž materiál vezly z výrobny v Brandýse nad Labem. „Jsou situace, kdy dojde k nějaké podobné události. Proto jsme se dohodli s výrobcem, že v nejkratším možném termínu udělá nové nosníky,“ dodal Hnojský.

Ty už jsou od pondělí na místě. Dopravní uzavírka platí v ulici Jana Littrowa ještě dnes, od úterý už sem motoristé i chodci znovu mohou. Technici mezitím rozeberou obří jeřáb o nosnosti 550 tun a nákladní auta jednotlivé komponenty odvezou pryč.

Podle Hnojského vzniklo zpoždění v řádech dní, které technici doženou. „Projekt dokončíme v termínu, prodleva nehrozí. Zanedlouho už začneme pracovat na římsách, zábradlích a dalších,“ vyjmenoval Hnojský.

Dodal, že náklady spojené s výměnou dvou dílců uhradí z velké části firma z Brandýsa a také Metrostav. Pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje se projekt, jehož cena se vyšplhala na 35 milionů korun, neprodraží. Most by měl být hotový do konce letošního roku. Do té doby platí v lokalitě uzavírka a dvě objízdné trasy. Nová stavba bude širší zhruba o metr a motoristé si nebudou muset dávat přednost.