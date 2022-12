„Jako předškolní pedagog jsem velmi brzy po nástupu do praxe zjistila, kolik problémů kolem jídla se u dětí vyskytuje. Některé nebaští skoro vůbec, jiné jen něco, další holdují nezdravé stravě a překvapivě často se to u nich mění. To, co jedly před týdnem, najednou zarytě odmítají. Často je to pro rodiny opravdu palčivý problém, kterému se všichni musí přizpůsobovat a je zdrojem sporů a hádek. Pro děti to ale není o nic jednodušší,“ uvedla spisovatelka, která po letech řešení potravinových patálií, kurzech na toto téma a objevení toho, co za tím je a jak dětem a rodičům pomoci, začala o tématu sama přednášet.