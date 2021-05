Marie Antošová se narodila v Železné Rudě dva dny před koncem roku 1932 chudé německé matce a českému otci, který ovšem byl ženatý s jinou. Už jako dítě zažila nenávist a pohrdání. Pro Čechy byla Němka, pro Němce Češka a nadto ještě parchant nemanželský. Navíc maminka v dětství prodělala spálu a jako následek jí zůstal špatný sluch i řeč. Babička byla sice vyhlášená přadlena, ale zcela negramotná.

V září 1938 dostali všichni němečtí obyvatelé příkaz k opuštění Železné Rudy. Rodinu Marie Antošové odvezli až k Baltskému moři, ale záhy se vrátili. Následující válečná léta situaci celé rodiny ještě zhoršila. K Marii a jejímu bratrovi záhy přibyli jejich dva malí bratranci, jejichž otec padl na frontě a těhotná matka zemřela v důsledku nešťastného pádu. Malá Marie pásla krávy u sedláků nebo chodila do lesa na borůvky a na brusinky a pak je prodávala.

Na jaře 1941 ji sestry z německého Červeného kříže oblékly do modrých šatiček s bílým límečkem a nastoupila do speciálně vypraveného vlaku plného stejně oblečených dětí. Oficiální verze byla, že jedou do Říše na ozdravný pobyt. Ve skutečnosti jeli na převýchovu k bezdětným německým manželským párům, které z nich měly vychovat pravé Němce. Marie se ocitla u přednosty stanice v Landau. Vydržela tam šest týdnů. Krátce po návratu přišla další rána.

„Sebrali nám mámu, že musí jít na operaci. Ale odvezli ji proto, aby jí udělali sterilizaci, aby už nemohla mít dítě s Čechem,“ vzpomínala Marie Antošová pro Paměť národa.

Ani s koncem války ovšem nepřišel klid. Kolem Železné Rudy bojovali Američané s Němci. Když Američané odešli, vrátili se Češi. Němci začali utíkat, v lesích a u známých za hranicemi si schovávali cennosti. Sudetští Němci přišli o své německé občanství, tedy nebyli příslušníky žádného státu, nepatřili nikam a neměli nárok na nic. Ti, kteří tu zůstali, si museli o československé občanství zažádat. Marie Antošová a její rodina ho dostaly až v roce 1951. Marie proto nemohla dokončit ani devátou třídu. Ve čtrnácti letech musela nastoupit do práce, aby živila rodiče. Maminka byla nemocná a neměla nárok na důchod a otec, který se k rodině konečně po válce nastěhoval, pro ni byl spíš zlem a přítěží. Protože ale byl Čech, nemusela rodina do odsunu. Příkaz dostali jen Mariini malí bratranci. Sedmiletého se ujala rodina německých sedláků, ale desetiletý zůstal úplně sám, žil v Německu na ulici a žebral. Až později našel novou rodinu.

V létě 1948 byla patnáctiletá Marie během dramatické přestřelky zatčena za napomáhání při nelegálním přechodu hranic a vyšetřována StB s podezřením na spolupráci s americkou vojenskou výzvědnou službou CIC. Jako mladistvá byla odsouzena ke čtyřem měsícům. O rok později se vdala za hudebníka Vladimíra Antoše a měli spolu tři syny.

Markéta Čekanová, Paměť národa