„Po dešti se obcí prohnala přívalová vlna, kterou vytvořila voda splavená z okolních polí. Došlo k zaplavení asi 10 až 15 sklepů do výše zhruba 0,5 m. Ve spolupráci se starostou obce a místními obyvateli hasiči sklepy odčerpali a provedli následnou kontrolu průchodnosti kanalizace. Bylo potřeba očistit i jeden železniční přejezd,“ sdělil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

Podle starosty Jaroslava Portášika se podobná vlna prohnala obcí naposledy před osmi lety. „Byl to prudký déšť a jak máme nad obcí pole a louky, tak to nestačily brát a steklo nám to sem. Naštěstí to odnesly jen garáže a sklepy a lehce komunikace. Společně s hasiči jsme dávali před domy pytle, abychom usměrnili tok vody a ochránili další objekty,“ řekl Deníku Portášik.