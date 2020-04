Uzavření hranic způsobilo velkou ránu klatovské lékařce Janě Zítkové. Má totiž přítele v Německu a kvůli současné situaci se mohou vidět jen přes obrazovku počítače. Odloučení je pro ně stále těžší.

Přítel Janě Zítkové vykouzlil úsměv velkou kyticí. | Foto: archiv Jany Zítkové

„Současná doba mi přináší hrozný stres, protože člověk slyší věčně negativní informace, což je to nejhorší. Kdyby člověk viděl už světýlko na konci tunelu, tak by to bylo mnohem lepší. A to, že jsme od sebe vzdáleni s přítelem, tomu také nepomáhá. To je na tom pro mě snad to nejhorší,“ řekla Zítková.