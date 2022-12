Neváhejte a pošlete nám fotografii vánočního stromu ve vašem městě či obci, a to do neděle 4. prosince.

Anketa bude spuštěna v pondělí 5. prosince ve 12 hodin. Těšíme se na vaše fotografie, které můžete posílat s popiskou na e-mail: daniela.loudova@denik.cz.

Do ankety se opět přihlásila i loňská vítězná obec Kozí, a tohle je jejich vzkaz. "V minulém roce odstartovala anketa v naší malé vesničce velkou euforii a velmi pozitivní předvánoční náladu. Tento rok bychom se chtěli do ankety také zapojit, byť naše výzdoba zdaleka nedosahuje rozsahu instalací ve větších osadách. Naše chuť a snaha je velká, nicméně náš rozpočet je omezený, složený jen z příspěvků našich občanů. Pravděpodobně už se nepodaří spustit tak velký zájem, ale jdeme do toho," napsal za obyvatele Kozí Tomáš Holý.

Nový předseda se bojí úbytku zahrádkářů na Klatovsku, chce tomu ale zabránit