Soustředění na Hracholuskách sloužilo k přípravě na novou sezónu 2020/2021, ale hlavně k přípravě Karolíny Bezpalcové k reprezentaci ČR v rámci juniorské reprezentace vodních záchranářů, která má plánovánu účast na Orange cupu v Holandsku počátkem listopadu. „Soustředění bylo po prázdninové a coronavirové pauze směřované ke zlepšení fyzické kondice našich členů, plaveckých i záchranářských dovedností a v neposlední řadě i ke stmelení kolektivu, což když funguje, je to velkou devizou při závodech i samotných záchranářských činnostech,“ uvedl trenér Petr Frydrych.

Součástí soustředění byla suchá příprava, ke které využívali areál v obci Hracholusky, dále plavání v přehradě Hracholusky. Nacvičovali plavecké disciplíny i disciplíny mořské za použití kajaku a surfu. Rovněž trénovali v bazénu v Plzni Slovanech. „Nemalou pozornost jsme věnovali cyklopřípravě, kdy výlety v okolí Hracholuské přehrady neslibují příliš snadného terénu. Završením cyklopřípravy byl výlet do Stříbra. I ti nejmladší se ke zdolání nelehkého lesního terénu, kterého je cca polovina na trase do Stříbra, postavili velmi odpovědně a bojovně,“ poznamenal trenér.

Cvičení

Velkým přínosem pro všechny byla účast na součinnostním cvičení HZS a VZS v kempu Keramika, kterého se účastnil i náš člen Pavel Barák, který účast domluvil. „Byli jsme svědky nácviku vyhledávání utonulých záchranářskou rojnicí, pátrání po zbloudilém plavci za využití motorových člunů, záchrany unaveného nebo zraněného plavce z lodi a velmi zajímavý byl výcvik záchranářských psů na vodní hladině. Součástí návštěvy v kempu Keramika byla i exkurze na základně Vodní záchranné služby, kde nás přítomní záchranáři seznámili s možnostmi stanice, s činností samotných záchranářů a s výsledky při pomoci při záchraně životů a zdraví osob v Hracholuské přehradě a jejím blízkém okolí,“ popsal Frydrych.

První medaile

Příprava na Hracholuskách předcházela Mistrovství ČR v plážových disciplínách, které se konalo počátkem září v Táboře. Nešlo o jednoduché závody, jelikož za den všichni závodníci absolvovali disciplíny 90 m sprint - běh, praporky, kde je vždy o jeden praporek v cíli méně, než je počet závodníků, tedy vyřazovací způsob, 400 m plavání ve volné vodě kolem bójí, podobný okruh na mořském kajaku a také na surfu. Dále byl každý z klatovských závodníků zařazen do soutěže dvojic a čtveřic. Opět plavání, tažení a záchrana "tonoucího", surf a kajak. Trénink se vyplatil a odjížděli s medailemi. V jednotlivcích se Karolína Bezpalcová umístila na 2. místě, Natálie Hájková na 3. místě, Vojta Štumpf na bramborové pozici a Vojta Kanta na 6. místě. Ve dvojicích obsadili chlapci 3. místo a děvčata vybojovala 2. místo. „Dále se v kategorii štafety čtveřic probojovali naši borci na krásné 2. místo. Perličkou bylo umístění Karolíny Bezpalcové ve velmi náročné kategorii Oceanman - 400 m kajak, 400 m surf a 400 m plavání, a to vše v kuse, bez přestávky, a to se ještě mezi jednotlivými disciplínami přebíhá. Získala krásné 2. místo. Velký úspěch si zaslouží velkou gratulaci. Tedy pokud to spočítáme, přivezli si naši borci 11 medailí,“ vyčíslil úspěch trenér.

Další úspěchy

V polovině září se zúčastnili závodů v Mladé Boleslavi. Klasické disciplíny byly v jedné obměněny, tedy místo 50 m tažení modelu se plavalo 100 m tažení modelu s ploutvemi, což doplnilo klasické disciplíny 100 m plavání s překážkami, 100 m záchrana modelu s pásem a ploutvemi a 100 m záchranný polohový závod. Karolína Bezpalcová obsadila celkové 2. místo a velkým překvapením a odměnou za snahu a píli bylo první místo Ivety Bezpalcové ve své kategorii. „O zapálenosti našich borců svědčí fakt, že ze součtu 16 disciplín padlo 11 osobních rekordů. Velmi slušné. Tedy je zřejmé, že se soustředění na Hracholuskách vyplatilo a bylo základem pro přípravu,“ zhodnotil Frydrych.