Tehdy jsme psali:

„V Chudenicích padl rekord v počtu nejvíce kočárků s panenkami na jednom místě. Všichni z průvodu prošli bránou, i když ne všichni byli sečteni, protože šli s jiným kočárkem, než byl požadován. Rekord je tedy 146 kočárků. Druhým rekordem byl počet panenek na jednom místě. Těch jsme s panenkami v průvodu i na výstavě na zámku napočítali 1168,“ uvedl Komisař agentury Dobrý den Tomáš Hrábek.

Ale ani to nebylo vše. Do Chudenic přijela navýšit rekord Eliška Bourová z Biřkova, která je držitelkou rekordu s nejdelšími vlasy u dívek do 12 let. „Naměřili jsme jí nyní 133 cm. Nepsaným rekordem by mohlo být nejvíce rekordů v jednom dni,“ dodal Hrábek.

Podle Eliščiny maminky Radky není péče o vlasy problém. „Jednou za týden je umyjeme, použijeme balzám a na rozčesání trochu oleje. V knize rekordů už jsme od září, ale řekli jsme si, že než je Eliška ostříhá, tak je necháme přeměřit ještě jednou,“ řekla maminka.

Z rekordu v počtu panenek má radost Jarmila Straková z Andělic, která je na zámku vystavuje. Sbírá je 3,5 roku. „Aktuálně mám panenek určitě přes tisícovku. Nejdříve jsem posbírala panenky doma, obcházela burzy, blešáky a hodně také nakupuji na facebooku. Nejstarší panenka je po mé tetě, která byla ročník 1930,“ uvedl Straková.

Na to, že se městys zapíše do České knihy rekordů je hrdý i starosta Martin Dolejš. „Jsem na to velice pyšný. Jsem hrdý, že se to podařilo zámeckým zorganizovat. Velký dík patří všem, kteří se akce zúčastnili a do průvodu se zapojili,“ neskrýval radost Dolejš.