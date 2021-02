Tehdy jsme psali:

Stovky lidí šly v průvodu, který prošel Plánicí. Konala se tam již tradiční staročeská svatba, která se pro svoji bohatost, koná jednou za pět let. I proto si tuto jedinečnou podívanou nenechalo spoustu lidí, kteří lemovali ulici.

Od Spolkového domu vyšel průvod v popředí se smluvčími a družbou a směřovali si to přímo k ženichovi, kde bylo již vše přichystáno. Družičky se chopily tácků s cukrovím a obcházely diváky. „Ženich doprovázený mládenci s družičkami, rodiči, smluvčím a dalšími svatebčany si průvodem přišel pro svoji nevěstu. Ale nebylo to jen tak. Samozřejmě, jak už to na statku bývá, rodiče svoji dceru jen tak nechtěli vydat. Musel cinknout nějaký ten zlaťák, smluvčí vychvalovali a slibovali, rodiče se domlouvali o majetku a věnu,“ popsal dění starosta pořádajícího sboru dobrovolných hasičů Plánice Stanislav Tikal.

Nevěstu přivedli rodiče správnou až napotřetí. Nejprve byla starší, pak příliš mladičká, ale do třetice už ženich získal krásnou mladou nevěstu. Do začátků jim přišel přispět i hrabě Nitka s hraběnkou. Vše potvrdili svědkové a mohlo se začít slavit.

Během svatby bylo možné využít také služeb kadeřnic, veřejné toalety, cukrářek, ale také jste se mohli projet na kolotoči proti stresu. Nechyběly ani nezbedné slepice s hospodářem, přišel i vlk s Karkulkou, rybáři, kteří chytali do sítě kolemjdoucí. O hladové žaludky se starali řezníci s pojízdným vozem. Pobavilo i mnoho dalších masek.

Nadšeni z akce byli i diváci. „Je to nádherná podívaná a je moc dobře, že se pořád najdou obce, které takové tradice dodržují. Není to určitě nic jednoduchého, jen dát dohromady tolik lidí a vše umět zkoordinovat. Smekám před nimi, je to velká krása. Jsem tady poprvé a jsem moc ráda, že jsem sem přijela,“ řekla jedna z divaček Marie Polívková z Klatov.