Tehdy jsme psali:

Podařilo se! Basketbalový klub Klatovy a s ním celé město se zapsaly do historie. V pátek odpoledne se na klatovském náměstí Míru sešlo bezmála šest set lidí, kteří společně po dobu jedné minuty driblovali různými míči. Podařilo se tak překonat český rekord a podle všeho vytvořit i neoficiální světový rekord.

Dosavadní český rekord byl vytvořen v roce 2009 v Pelhřimově 145 současně driblujícími hráči basketbalu. Už když se v pátek scházeli lidé na klatovském náměstí, bylo podle jejich počtu jasné, že rekord padne. A to se také stalo. „Nový rekord je 568 účastníků, kteří driblovali různými míči po dobu jedné minuty. Jde o rekord, který bude zapsán do České knihy rekordů a kuriozit a do České databáze rekordů," informoval Deník komisař agentury Dobrý den Pelhřimov Vilém Doležal.

Zda bude rekord zapsán i do Guinnessovy knihy rekordů mezi rekordy světové, se podle Jindřicha Svojanovského z BK Klatovy, v jehož hlavě se myšlenka na toto zpestření oslav 80 let basketbalu v Klatovech zrodila, teprve uvidí. „Probereme to s agenturou Dobrý den, která nám určitě poradí, zda to vůbec má smysl. Hodně bude záležet na částce, která je potřeba. Nechceme světový rekord za každou cenu, nejdůležitější je, že se sešlo plné náměstí," uvedl Svojanovský.

Lidé ale byli nadšeni i z českého rekordu. „Mám šílenou radost, že se nám to povedlo," radoval se 10letý basketbalista Ondřej Franěk. „Mám z toho velikou radost, protože jsem ve výboru BK Klatovy a vím, co to dalo za práci," přidal se další z 568 rekordmanů, čerstvý sedmdesátník Štefan Kubašák.

„Je to další z věcí, které se nám tady podařily. Dostat bezmála šest set lidí v pátek odpoledne driblovat na klatovské náměstí je velkým úspěchem. Je to další z milníků a věřím, že ne poslední," pochvaloval si i předseda BK Klatovy Stanislav Křiváček, který se také zapsal mezi rekordmany, stejně jako starosta města Rudolf Salvetr a místostarostové Václav Chroust a Martin Kříž. „To, že se podařilo překonat rekord, je ten největší dárek, který mohli basketbalisté dostat. Jsem rád, že je to další z akcí, na které se městský úřad podílel a která se podařila," uzavřel odpoledne Salvetr.