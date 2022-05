Největší prioritou je nyní přivést do obce vodu. „Vodovod nám chybí a již několik domácností má problémy s vodním zdrojem a nechávají si i vodu dovážet. V roce 2019 se nám podařilo získat dotaci na vybudování vrtu nad obcí, kde byl nalezen vydatný zdroj nezávadné pitné vody. Investovali jsme do vrtu 606 tisíc korun, na což jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 349 tisíc korun. Nyní máme schválenou další dotaci ze stejného fondu ve výši tři miliony korun na vybudování přivaděče vody do obce. Po průtazích se stavebním povolením se uskuteční 6. června výběrové řízení na dodavatele stavby, který přivaděč do obce vybuduje. Zároveň necháváme zpracovávat projekt na rozvody. Voda je priorita a je to asi to jediné, co nám tady schází, protože kanalizaci již obec má, včetně vlastní čistírny,“ uvedl starosta Vřeskovic Jan Krotký.