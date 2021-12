A zase vše od začátku. Online výuka, omezení, roušky, respirátory. Jako kdyby to nestačilo už předtím. Všechny plány byly k ničemu, jediné, co se dalo dělat, bylo sedět u počítače, poslouchat výuku, dělat úkoly a hlavně se učit. Kolikrát jsem ani neměla čas jít ven na vzduch a celý den jsem proseděla u počítače. Nejhorší na tom všem bylo wifi připojení, které drtivé většině z nás často vypadávalo. Jindy se počítač rozhodl, že si odpočine a na chvíli přestane fungovat, nebo se pustil do sporu s wifi připojením. Takové spory pak vždy končily tím, že se wifi připojení odpojilo. Můj telefon byl plný nařízených budíků, které mě měly probudit. V mém případě jich tam bylo sedm. Mám totiž někdy tvrdé spaní a nic mě neprobudí. Občas ani budík nebyl schopen splnit svůj úkol, a tak každá minuta měla cenu zlata. Rychle zapnout počítač, přihlásit se a rovnou si to namířit na hodinu. Naštěstí jsem vždy dorazila včas.