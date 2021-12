První dva týdny byly hrozné, protože jsem úkoly moc nestíhala. Nejprve jsem měla počítač společně s maminkou, ale kvůli online hodinám nám nestačil, proto jsem dostala svůj vlastní počítač. Velkým problémem byly i technické potíže, protože naše wifi nezvládla více připojení najednou, a tak rodiče museli koupit silnější přístroj. Poté, co jsme vyřešili různé obtíže, bylo vše mnohem lepší.

Příběh žákyně: Měla jsem nastaveno i sedm budíků

Byla jsem moc ráda, když jsem se vrátila do školy, i když jen na měsíc. Zase jsem uviděla své spolužáky a učitele. Celý měsíc jsme opakovali předchozí učivo. Červen utekl strašně rychle a už tu byly prázdniny. Bylo moc pěkné, že se uvolnila opatření a my jsme mohli zase chodit do bazénu a více se stýkat s kamarády. Věřila jsem, že už bude vše jen dobré a že od září bude život zase normální.

Na nový školní rok jsem se moc těšila. Víc si vážím toho, že můžu vídat své kamarády ve škole, že máme každý den vyučování, můžu se hned zeptat, když něčemu nerozumím. Také chodím na kroužky, které mi už moc chyběly.

Doufám, že pandemie brzy zmizí a vše bude jako před ní. Už nechci být doma a své okolí vidět jen z obrazovky počítače.

S pozdravem

Vaše žačka Alena Písaříková, 8.třída, Masarykova ZŠ Klatovy