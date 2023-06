Na Klatovsku prošly rekosntrukcí tři vodojemy, nejstarší z nich pochází z roku 1912. Opravy trvaly několik měsíců.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Nové omítky, střechy, systém odvětrání i opravy technologických částí. Toho všeho se dočkaly v uplynulých měsících tři vodojemy na Klatovsku. Díky rekonstrukcím mohou pokračovat v bezproblémových dodávkách pitné vody na další desítky let.

Ve všech vodojemech jsou nyní nádrže na vodu odděleny od zbytku prostor podle aktuálních norem. „Jejich odvětrání zajišťuje filtrace, která zabraňuje vniknutí drobných nečistot a pylů z venkovního prostředí do akumulačních nádrží. Společně s pravidelnou údržbou to přispívá k uchování pitné vody v co nejvyšší kvalitě,“ popsal Peter Bolha, provozní ředitel společnosti ČEVAK, která se o vodohospodářský majetek stará.

Nejstarším z trojice vodojemů je SKelná Huť, která zásobuje vodou Nýrsko. Na některých místech budovy byly při rekonstrukci dokonce patrné ještě stopy po kulkách z druhé světové války. Ve vodojemu je nyní nová většina potrubí, opravami prošla i samotná budova.

V případě vodojemů Strážov a Janovice nad Úhlavou, které zásobují pitnou vodou stejnojmenné obce, se práce tentokrát týkaly především stavebních částí. Opravy se tak dočkalo zdivo, fasády, budovy získaly nové nátěry, opravila se i okna a dveře. V Janovicích byl zároveň zdemolován již nevyužívaný vodojem.

„Stav všech nám svěřených vodojemů, stejně jako ostatních objektů, pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme. Potřebné opravy a investice konzultujeme s vlastníky, kterými jsou zpravidla města a obce. I v případě těchto vodojemů jsou plánovány ještě některé další úpravy,“ dodal Peter Bolha.