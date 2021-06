Položit květinu či věnec a uctít tak památku 73 popravených, kteří byli oběťmi heydrichiády, přišly ve čtvrtek desítky lidí do Spáleného lesa v Lubech. Pietní akt sledovali i žáci škol se svými učiteli.

Pietní akt ve Spáleném lese v Lubech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Jsou dny z historie Klatov, které si připomínáme s radostí, jsou ale i dny, kdy příliš radostně mluvit nejde. Přesto jde o dny, které není možné pominout, které si nemůžeme nepřipomínat. Jsou to většinou milníky v dějinách naší země, ale našeho města, které už by se nikdy opakovat neměly. Ti, co před desítkami let, přinesli oběti žili nejen v našem městě ale i blízkém okolí. Jsou to i oni, kteří se zasloužili o to, že druhé světová válka skončila nakonec vítězstvím těch, kteří chtěli znovu nabít svobodu,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.