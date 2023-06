Bohužel to mělo tragický následek, jelikož se jedna ze spolujezdkyň během cesty odpoutala a to se jí stalo osudným. Utrpěla tak vážná zranění, že jim na místě podlehla. Chukhray se tak nyní před klatovským soudem zpovídá z usmrcení z nedbalosti.

Nehoda se stala vloni 21. února před polednem, kdy Chukhray vezla ve Fordu S-Max tři další cizinky a jela s nimi směrem od Kašperských Hor na Sušici. Nezvládla ale klesání a šumavskou klikatou cestu. „Při průjezdu pravotočivou zatáčkou v klesání vyjela v důsledku špatného vyhodnocení adhezních podmínek po napadnutí mokrého sněhu vlivem vyšší rychlosti, než by byla v okamžiku nehody panujícím podmínkám přiměřená, vlevo mimo komunikaci a přední částí vozidla narazila do vzrostlého stromu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Petra Švecová. Zatímco řidičce a jedné ze spolujezdkyň se nestalo vůbec nic a další utrpěla jen lehké poranění, jež bylo záchranáři ošetřeno na místě, pro čtvrtou ženu v autě byl náraz fatální. „Spolujezdkyně na zadním sedadle, která nebyla připoutaná bezpečnostním pásem, v důsledku nekontrolovaného pohybu těla šikmo vpřed a nárazu hlavy do levého bočního sloupku vozidla utrpěla zranění spočívající v pohmoždění mozku při zlomení kostí klenby a spodiny lebeční, na jehož následky na místě zemřela,“ uvedla Švecová. Řidička podle ní porušila důležitou povinnost uloženou zákonem o provozu na pozemních komunikacích, a dopustila se tak usmrcení z nedbalosti.

Chukhray při výpovědi neudržela slzy. „Celá situace mě velmi mrzí, nevím, jak se to mohlo stát. Cesta byla v pořádku, ale pak začalo pršet a sněžit. Jezdím už dlouho, jsem zvyklá jezdit i ve sněhu. Před zatáčkami vždy zpomaluji, takže jsem nejela nijak rychle, ale dostala jsem najednou smyk a narazily jsme. Nevím, co se stalo. Otevřela jsem oči a byly jsme ve stromě. Viděla jsem kouř, tak jsem hned začala volat ať všichni vystoupí, že auto začíná asi hořet. Ale byl to jen oblak od airbagů. Měla jsem strach. Všichni vystoupili, ale Iryna ne, otevřela jsem dveře, chrčela,“ popisovala s brekem Chukhray, která uvedla, že vůbec nezaregistrovala, že by se žena během jízdy odpoutala. Neměla tak pocit, že by něco zanedbala. Poté kontaktovala rodinu, které nabízela pomoc a zaslala jí 50 tisíc korun.

Dle znalce, který u soudu vypovídal, byla příčinou nehody nájezdová rychlost do zatáčky v souvislosti s podmínkami na silnici, která byla vyhodnocena okolo 50 km/h, v dané situaci měla být od 35 do 40 km/h. S ohledem na zranění bylo příčinou tragického následku nepřipoutání, kdyby žena neodepnula bezpečnostní pás, pravděpodobně by k tak rozsáhlému zranění nedošlo, jelikož se nikomu dalšímu z vozu nic vážného nestalo.

Svědkem nehody byl Michal P., který jel jen kousek za obžalovanou a celou situaci viděl. „Jel jsem z Kašperských Hor, chumelilo a na silnici byla souvislá vrstva sněhové břečky. Když jsem sjížděl, tak jsem viděl, jak auto přede mnou narazilo do stromu. Zastavil jsem, i když to moc nešlo, klouzalo to. Stejně jako pak i přijíždějícím hasičům. Šel jsem k autu, a když jsem viděl, co se stalo, tak jsem hned zavolal záchranku,“ řekl u soudu svědek a dodal, že dle něj řidička nejela rychle.

Soud bude pokračovat v červenci výslechy žen, které cestovaly v autě společně s obžalovanou.

Manžel zemřelé, její tři děti a další příbuzní požadují po Chukhray nemajetkovou újmu v celkové výši přesahující šest milionů korun, chtějí také proplatit náklady na pohřeb 130 800 korun.