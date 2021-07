Pomocnou ruku jim podali blízcí, přátelé, ale i domažličtí fotbalisté. Ti uspořádali kemp pro děti ze zasažených jihomoravských obcí. Do chodské metropole přijelo 16 kluků, včetně Adama Zugara, dalších devatenáct dorazí příští týden.

Jedenáctiletý Adam zrovna seděl na gauči a díval se na televizi. Najednou začalo hodně pršet, foukal silný vítr a vypadla elektřina. „Koukal jsem z okna. Padaly stromy na hřbitově, který je od nás kousek. Viděl jsem takovou silnou mlhu a pak už nic,“ popisoval událost.

V té chvíli se v bytě nacházela ještě jeho maminka a šestiletý bratr. Když z venku přilétla do pokoje taška a rozbila okno, běželi se všichni schovat. „Trvalo to pár minut. Potom jsem se šel podívat, co se stalo. Všude byly střepy. Vinohrad, který máme naproti bytovce, byl zničený. U vchodu nám přistála asi třítunová dodávka a trámy ze střechy,“ líčil.

Čtyřčlenná rodina má zázemí v nedalekých Prušánkách. „Jsme u babičky. Naštěstí se nemusí bytovka v Moravské Nové Vsi zbourat, ale opraví se,“ pokračoval Adam, který je nadšeným fotbalistou.

Sportu se věnuje od tří let, hraje za žákovský tým FK Hodonín. Když dostal nabídku vyrazit na fotbalový kemp do Domažlic, vůbec neváhal. „Jsem rád, že tady můžu být. Mám tu kamarády, můžu si odpočinout a ještě si zahrát fotbal,“ shrnul chlapec, jenž by se chtěl stát profesionálním fotbalistou.

On a jeho spoluhráči se včera utkali s domažlickými žákovskými týmy. „Bylo to fajn. Jsme rádi, že jsme si zahráli s někým, koho ještě neznáme,“ zhodnotili přátelské zápasy Matyáš Soběhart, Martin Kovářík a Marek Krotký z TJ Jiskra.

Právě členové domažlického klubu za nápadem uspořádat kemp stojí. Hlavním iniciátorem akce se stal Karel Sladký. „Chtěl jsem kluky z jižní Moravy vytáhnout z prostředí, které je pro ně těžké. Vidí utrápené, ustarané rodiče a tady se můžou alespoň na chvíli odreagovat a věnovat fotbalu, který oni i my milujeme,“ zdůvodnil výkonný ředitel Jiskry Karel Sladký. K nápadu se přidalo i město, jež mladým hostům hradí během pětidenního pobytu ubytování a stravu.

Na programu mají kromě dvoufázového tréninku ještě další sporty a výlety. Příští týden dorazí do chodské metropole druhá, devatenáctičlenná parta. „Z pozvání jsme opravdu dojatí. Je to pro nás mimořádná věc, která nás obrovsky těší. Klukům to určitě prospívá,“ řekl šéftrenér hodonínské mládeže Michal Bíza. Ten s sebou přivezl svěřence z Hrušek, Moravské Nové Vsi, Lužic i Hodonína.

Ostatně tornádem zasažený byl i tamější fotbalový klub. „Stadionu uletěla střecha. Budovy jsou poškozené. Tréninkové hřiště je úplně zdevastované, popadaly na něj stožáry a stromy. Umělá tráva je plná kusů omítky, odpadu, skla a dalšího. Nemám kde trénovat, takže nebýt nabídky z Domažlic, museli bychom tréninky a přípravu na sezónu určitě odložit,“ uzavřel Bíza.