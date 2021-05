Tři měsíce strávil po plzeňských nemocnicích jako úplný ležák, teď už je od počátku ledna v horažďovické nemocnici, určené pro dlouhodobě nemocné, kde zase začíná chodit. I když se mu po blízkých stýská, raději nechce, aby za ním jezdili. Nehodlá riskovat nákazu koronavirem. Podobně smýšlí i někteří další pacienti či jejich příbuzní, a tak návštěv v nemocnici je méně, než před covidem, ač už jsou zase povoleny. Ovšem za přísných bezpečnostních opatření.

Stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních byl i v horažďovické nemocnici úplný zákaz návštěv. „Povolovali jsme ale návštěvu rodiny u pacienta v těžkém, terminálním stavu, neboť jinak by blízcí neměli možnost se s člověkem setkat, a pokud se jeho dny blíží ke konci, se s ním i rozloučit,“ vysvětlila primářka Hana Veselovská. Doplnila, že když 14. února vstoupilo v platnost mimořádné opatření vlády, nemocnice ihned vypracovala standardy pro umožnění návštěv v tomto zařízení, které průběžně aktualizuje podle dalších mimořádných opatření. Dnes jsou v nemocnici možné návštěvy po předchozím ohlášení na sesterně. Každý den v týdnu včetně sobot a nedělí, a to od 13 do 16 hodin. Příchozí ale musí splnit přísné podmínky. Všem je změřena teplota, musí vyplnit dotazník, chránit se respirátorem a musí mít buď negativní antigenní či PCR test, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech, nebo předložit certifikát o ukončeném očkování - minimálně 14 dní po poslední dávce. „Četnost návštěv je menší než před koronavirem. Rodiny, které covid už prodělaly, se chodit nebojí. Obdobné to je u očkovaných, kteří mají už za sebou druhou dávku,“ přiblížila primářka.

Někteří pacienti či jejich blízcí se raději spokojí s telefonickým kontaktem či hovorem přes Skype, než by riskovali možnou nákazu. Stejně jako Plzeňan Hlaváček mezi ně patří i Jarmila Pivovarová z Tábora, která má amputované prsty na noze a v léčebně je už měsíce. „Já jsem synovi návštěvy u mě zakázala, hrozně se o něj bojím. Nechci, aby sem on ani snacha jezdili. Když slyším, že i mladí lidé umírají, mám velký strach. Každý den si voláme, telefonuje mi i dcera z Paříže,“ vysvětlila, jak řeší odloučení, a složila poklonu personálu: „Je to tu výborné, zdravotníci jsou hrozně hodní, obdivuji je. Vlídné slovo pro pacienty hodně znamená a pomáhá hojení. I jídlo je tu dobré a zdravé, je tu čisto.“

Uplynulé měsíce byly pro nemocnici velmi náročné, i ona se potýkala s nákazou covid-19 u zdravotníků i pacientů. Pomohlo, že dobře fungovala spolupráce s jinými nemocnicemi, ať již strakonickou, klatovskou, domažlickou či plzeňskými. „Když pacienti vyžadovali péči na akutním oddělení a napojení na ventilaci, tak jsme se vždy domluvili, i když byl někdy problém s lůžky,“ potvrdila Veselovská. I v Horažďovicích si ale koronavir vyžádal oběti z řad pacientů, šlo zejména o ty, kteří byli oslabeni jinou závažnou nemocí.

Teď už se situace obrací k lepšímu, pomohlo i to, že zhruba stovka ze 170 zaměstnanců je již očkovaná. Pacienty zde ale neočkují, i když se toho někteří domáhají nebo to požadují pro ně jejich příbuzní. „Neočkujeme, neboť ve většině případů jsou pacienti oslabeni a bylo by to v jejich stavu velmi riskantní,“ vysvětlil ředitel nemocnice Martin Grolmus. Upozornil ale, že pokud je pacient v již tak dobrém stavu, že mu očkování nezpůsobí problém, tak mu ho nemocnice naopak doporučí. Musí ho ale absolvovat na příslušném očkovacím místě.

„U nás v nemocnici děláme antigenní testování a vyšetření na protilátky pro širokou veřejnost,“ uzavřel Grolmus.