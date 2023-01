Stejný postoj k volbám má i podle níž by měl jít k volbám každý občan ČR. „Měla jsem to stejné, také jsem se rozhodovala mezi dvěma kandidáty. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla Emma.

O volbu prezidenta je v Klatovech obrovský zájem, u urny stály fronty

Obě se shodly, že Danuše Nerudová oslovila hodně studentů, mimo jiné tím, jak se hodně prezentovala na sociálních sítích, které jsou právě jim jako prvovoličům velmi blízké.

Zkusily i tipnout, jak první kolo dopadne: „Myslím, že spíše do druhého kola postoupí Petr Pavel s Andrejem Babišem, těžko ale odhadnout, kdo bude nakonec prezidentem,“ nastínila Kateřina.