Na Petra Pavla budou čekat i horníci v uniformách, připraveny jsou pro něj různé dary.

Prezident Petr Pavel. | Foto: Deník/Radek Cihla

Plzeňský kraj se chystá na návštěvu prezidenta Petra Pavla, který ve dnech 23. a 24. ledna společně s manželkou Evou zavítá na Plzeňsko, Domažlicko, Klatovsko a samozřejmě nevynechá ani rodné Tachovsko. Nachystány jsou pro něj dárky, vybráno menu (pochutná si například na kančím se šípkovou omáčkou) a řeší se samozřejmě i témata, která budou zástupci samospráv či ochránci přírody s prezidentem probírat.

První zastávkou na západě Čech bude pro hlavu státu v úterý 23. ledna návštěva pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde ho čeká prohlídka automatického skladu a historických sklepů. S prázdnou odsud neodejde. „Máme pro něj něco přichystáno, ale co konkrétně, nebudeme prozrazovat, nebylo by to překvapení,“ zachoval tajemství mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

Poté se Petr Pavel setká na Krajském úřadě Plzeňského kraje s hejtmanem Rudolfem Špotákem a s představiteli kraje a budou společně jednat. Pak ho přímo na místě čeká oběd. Dle zjištění Deníku si pochutná na vývaru z hovězí oháňky, dále na telecí svíčkové sous vide, k níž se bude podávat telecí smetanový jus s pečenou paprikou a pažitkou, zimní zelenina a hlíva královská, bramborové pyré s bílým lanýžem. Dezertem jsou nebílovská jablka, mandle, krémový tvaroh, marinované ovoce, slaný karamel. „O oběd se kompletně postarají studenti Hotelové školy v Plzni. Od kompletní výzdoby stolu přes přípravu menu až po obsluhu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová. Potvrdila, že i představitelé kraje mají připraven dárek. „Je to samozřejmě překvapení, takže neprozradíme, co to je. Vytipovali jsme ho podle zájmu pana prezidenta, tak se mu snad bude líbit,“ řekla Deníku Mertlová.

Po tiskové konferenci se prezident přesune na letiště v Líních, kde je na programu návštěva Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny Armády ČR, což je téma v Plzeňském kraji poslední měsíce velmi žhavé.

Z Plzeňska prezident zamíří na zámek v Tachově, kde ho čeká diskuse s představiteli města. „Řešit se budou témata, týkající se Tachova a Tachovska. Chceme pana prezidenta upozornit třeba na to, co samosprávám chybí k tomu, aby mohly některé problémy řešit. Nosné téma setkání si nastolila přímo Prezidentská kancelář, na její přání ho ale před setkáním nelze sdělit,“ uvedl mluvčí tachovské radnice Matouš Horáček. I v Tachově připravili pro hlavu státu něco na památku. „Dárek přichystaný máme, ale nebudu ho říkat dopředu, aby to bylo překvapení. Mohu jen prozradit, že úzce souvisí s Tachovskem,“ potvrdil Horáček, že i Tachov chce prezidenta překvapit.

Dalším bodem programu je návštěva Hornického skanzenu Stříbro. „Už jsme tu měli několik významných osobností, ale je to první prezident České republiky, který k nám zavítá,“ řekl Deníku předseda Hornického spolku Stříbro Radek Strankmüller. Dodal, že prezident si prohlédne štolu Prokop i část skanzenu. „Bude přivítán se všemi poctami, my budeme v hornických uniformách. Předpokládáme, že ho obdarujeme pozorností ze stříbrského regionu a stříbrských dolů,“ uzavřel.

Večer zakončí debata prezidenta s občany v kulturním domě ve Stříbře.

Kančí kýta a pak Šumava

Středu 24. ledna odstartuje Pavel návštěvou firmy Lintech Domažlice, poté ho čeká debata se studenty Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice. Následuje oběd se starosty obcí v restauraci U Kulináře v Domažlicích, kde to hlava státu již zná, zastavila se tam již při své prezidentské kampani. „Máme z toho samozřejmě radost, jsme voliči pana prezidenta. Bude mít zelnou polévku, kančí kýtu se šípkovou omáčkou a špekové knedlíky a jako dezert tradiční chodský koláč,“ prozradil spolumajitel podniku Marek Beck.

Následovat bude přesun na Šumavu, kde se prezident v návštěvnickém centru Národního parku Šumava v Srní setká nejen s vedením této organizace, ale i se starosty okolních obcí. „Máme radost z toho, že po více než deseti letech navštíví hlava státu Šumavu. Těší nás, že pan prezident Šumavu zná a že sem jezdí. Probírat s ním chceme zejména důležitost ochrany přírody a bezzásahovost, předpokládáme také, že obce otevřou problematiku soužití,“ nastínil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Dodal, že v případě příznivého počasí čeká vzácnou návštěvu procházka do jedné z turistických atrakcí, vlčího výběhu. A potvrdil, že se Petr Pavel nebude ze Šumavy do Prahy vracet s prázdnou. „Že bychom měli připravený nějaký extrémní prezent typu výřez z velmi starého stromu, to ne, ale samozřejmě pro něj něco připraveno máme. Jsou to věci, které se váží k Šumavě, k národnímu parku a zároveň jsou krásné,“ uzavřel Dvořák.