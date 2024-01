Během prvního dne své cesty po Plzeňském kraji navštívil prezident Petr Pavel se svou chotí Evou nejprve Plzeňský Prazdroj, aby se poté přesunul do sídla Krajského úřadu. Tam jej kromě debaty s hejtmanem Rudolfem Špotákem a krajskými zastupiteli čekala i tisková konference. Protože jeho další cesta měla vést na letiště Líně, týkaly se dotazy novinářů především tohoto tématu.

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci v budově Krajského úřadu v Plzni | Video: Deník/Pavel Bouda

„Je to pro mě uzavřená záležitost. Rozhodnutí ze strany Volkswagenu i naší vlády padlo, letiště Líně zůstává v majetku resortu obrany a bude využíváno armádní leteckou záchranou službou minimálně do konce roku 2026. O jeho dalším fungování pak rozhodne Ministerstvo obrany. Myslím, že nejenom kraj, ale i okolní obce si oddychnou, že ta věc je uzavřená,“ odpověděl prezident na první dotaz. Na otázku, že stále ještě existuje platné vládní usnesení a zda by se situace mohla ještě změnit, prezident Pavel odpověděl: „Nepředpokládám to. Ani ministerstvo, ani vláda se žádnou změnou nepočítá. Jde jenom o to, aby to bylo administrativně dotaženo.“

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

V tom všechny přítomné ujistil i hejtman Špoták. „Po včerejším jednání s Ministerstvem obrany by v následujících týdnech měly orgány Plzeňského kraje projednat zastavení prací na změnách Zásad územního rozvoje číslo 5, které se týkaly výhradně gigafactory a Ministerstvo obrany do již probíhající změny číslo 6 vznese své požadavky, které by měly reflektovat potřeby armády nutné pro její další vývoj. Tím by projekt gigafactory měl být definitivně ukončen,“ prohlásil hejtman.

Prezident Petr Pavel se také zmínil o problémech, které Plzeňský kraj trápí, zejména ty, které souvisejí se stoupajícím počtem cizinců a agenturních pracovníků na našem území. „V tom se asi nejvíc Plzeňský kraj odlišuje od těch ostatních. Jen v Tachově se za dva roky počet cizinců zvýšil o více než 100 procent, což sebou nese mimo jiné i problémy mezilidské a menší pocit bezpečí mezi občany,“ popsal situaci prezident.

Prezident Pavel přijel na první návštěvu kraje, chystá se i setkání z veřejností

Připomněl také problémy společné i dalším krajům, například kritický nedostatek lékařů, především pediatrů a zubních lékařů. „To bude vyžadovat razantní systémové řešení, jiná cesta není,“ řekl.

Více otázek už patnáctiminutový časový limit tiskové konference nedovolil a prezidentský pár se vydal na další plánované zastávky. Na dosud navštívených místech prezidenta Pavla i jeho manželku vítali jejich příznivci z řad veřejnosti, ale i někteří odpůrci. Jeden z nich jak v pivovaru, tak u Krajského úřadu, rozvinul za prezidentským vozem transparent s nápisem „Pane komunisto Pavle abdikujte“. U přihlížejících však převažovaly sympatie k prezidentskému páru, spontánní potlesk a prosby o podpis.