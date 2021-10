Někteří kvůli referendu neváhali přijet i z větších dálek, jen aby dali najevo svůj postoj ohledně nemocnice. „Po dvou letech čerpám dovolenou, jsme s partnerem ve Františkových Lázních. Můj partner má trvalé bydliště v Sušici. Rozhodnutí bylo jasné, přeložili jsme lázeňské procedury, a v pátek jsme dorazili k volbám do Sušice. V lázních jsme potkali kamaráda ze Sušice, který je na pobytu v Mariánkách a o volby moc neměl zájem, ale při zmínce o referendu, neváhal ani minutu a dohodli jsme se na společné cestě,“ uvedla Valentina Švarcová a nebyli samotní, čas si udělal její bratr, který neustále cestuje po Evropě. „Ptal se po volebních lístcích k referendu, že kvůli tomu si udělal čas a na otočku přijel. Myslím si, že referendum bude velkým překvapením pro ty škarohlídy, kteří si myslí, že „to nikoho nezajímá",“ dodala Švarcová.

Na otázku „Chcete, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje v Sušické nemocnici?“ přišlo svůj názor do urny vhodit 4794 obyvatel Sušice.

Je rozhodnuto. V Sušici se kromě voleb do parlamentu hlasovalo také v referendu, jehož otázka se týkala nemocnice. Tisíce lidí zaškrtli Ano.

