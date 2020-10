Podle nejnovějšího průzkumu totiž na sex denně myslí až 71 % lidí nad šedesát let a více než pětina seniorů touží se svým partnerem či partnerkou zkusit v milování něco nového. Nejvíce lidí přitom láká sex ve třech či sexuální praktiky BDSM.

Loňský průzkum amerických odborníků z University of Michigan ukázal, že 76 % lidí ve věku mezi 65 a 80 lety považuje milostný život za nedílnou součást partnerského vztahu. Více než polovina lidí také vypověděla, že sex přispívá k jejich spokojenosti se životem. Jiný průzkum zveřejněný v odborném žurnálu The New England Journal of Medicine zase odhalil, že většina starších lidí žijících v partnerském vztahu je sexuálně aktivní ještě dlouho po osmdesátce či i po devadesátce. „Sex ve vyšším věku je pro lidi prospěšný po fyzické i psychické stránce – kupříkladu snižuje riziko srdečních příhod a díky vyplavování endorfinů povzbuzuje dobrou náladu,“ říká Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

7 z 10 seniorů denně myslí na sex

I když s vyšším věkem klesá lidem libido a přidávají se různá omezení plynoucí ze zhoršující se fyzické kondice, neznamená to, že by se senioři stávali asexuálními. "Jak ostatně ukazuje nejnovější průzkum webové platformy OnBuy provedený mezi 2 381 lidmi nad 60 let, 71 % z nich pomýšlí na sex jednou až dvakrát denně, 8 % dokonce i pětkrát až desetkrát za den. Zhruba každý desátý se rovněž přiznal, že během roku 2020 plánuje vstoupit do nového milostného vztahu a 23 % se naopak hodlá se stávajícím partnerem nebo partnerkou pustit do nějaké nové sexuální aktivity," sděluje Durčák.

Starší lidi láká milování ve třech, svazování i spanking

Více než polovina starších lidí (asi 60 % lidí nad šedesát let) by si podle uvedeného průzkumu do konce života ještě přálo zažít milování ve třech. Obdobný podíl seniorů lákají také BDSM hrátky: z nich 63 % touží po erotickém svazování, necelá polovina si chce vyzkoušet spanking (pozn. výprask prováděný v rámci erotické hry). Více než polovina by zase měla zájem o erotický role playing. „Starší lidé se nebrání ani různým erotickým pomůckám. U mužů vedle tabletek na podporu erekce vedou podtlakové pumpy, ženy nejčastěji sahají po vibrátorech a venušiných kuličkách, které jim pomáhají procvičovat vaginální svaly a vnitřní svaly pánevního dna. Lidé nad šedesát let tvoří zhruba třetinu zákazníků našich kamenných prodejen,“ uvádí Durčák.