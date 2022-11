„Obdobný typ akce v Klatovech chyběl a nám to bylo líto. Proto jsme už začátkem roku přemýšleli o tom, jak to změnit. Nakonec se nám náš sen podařilo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou zrealizovat a myslím si, že na první ročník to byla velmi zdařilá akce,“ řekl za spolek Jiří Zavřel.