„V letošním roce byl pro nás nejdůležitější obecní úřad. Když jsem si myslel, že stavbou nám problémy skončí, tak spíše začaly. Při stěhování jsme museli zařídit tisíc drobností, od přesunu místního rozhlasu, počítačů, internetu, přestěhování pošty a celého úřadu, což jsme stihli během čtyř dnů. Pak šlo o to, ukládat všechny doklady, což není hotovo ještě nyní,“ řekl starosta Předslavi Miloslav Kreuzer.

Nyní se Předslavští pustí do další rozsáhlé akce, jíž bude vybudování kanalizace v obci. Čekají jen na podepsání smlouvy s Operačním programem Životní prostředí, odkud by obec měla dostat 26 milionů korun, aby se mohlo začít s pracemi.

„Celá akce vyjde na 66 milionů korun včetně DPH; 36 milionů korun dostaneme ve dvou různých programech z životního prostředí, na pět milionů máme připravenou smlouvu s Plzeňským krajem a zbytek bychom měli dofinancovat z rozpočtu obce. Doufám, že si nebudeme muset brát úvěr. Všechny kroky jsme udělali tak, abychom mohli financovat průběžně. Vzhledem k tomu, že stavba potrvá 16 měsíců, bychom to měli zvládnout z peněz, které máme našetřené,“ uvedl starosta.

Kromě kanalizace je naplánováno také napojení Předslavi k vodovodu z Nýrska.

„Na vodovod nyní děláme projektovou dokumentaci, a to na část od Makalov do Předslavi. Máme podepsanou smlouvu s městem Klatovy, kdy bychom měli společně realizovat část vodovodu z Točníka do Makalov a dál na Otín, my bychom se napojili z Makalov do Předslavi. Doufáme, že to celé bude hotové do konce roku 2022,“ přeje si Kreuzer.