O sportovní věhlas klubu se postarali František Pavlovský a jeho syn Stanislav. Klub však nežije jen fotbalem, jak by se mohlo zdát.

„V areálu se konají různé sportovní soutěže, například dovednostní soutěže psů, hasičské soutěže nebo i různé aktivity, které organizují místní lidé jako je Den dětí, drakiáda nebo letní dětský tábor. Areál je k dispozici i pro místní devítiletou školu, různé sportovní aktivity a soutěže školních dětí i ze školky. V roce 2020 se zde konal celodenní mezinárodní turnaj v malé kopané žen, pořádaný týmem Andělek Chanovice,“ uvedl předseda klubu Oldřich Šebek.

Plusem chanovického areálu je i to, že nabízí možnost ubytování. Svým velmi dobrým zázemím a polohou se stal oblíbenou destinací okolních klubů, které do Chanovic pravidelně přijíždějí na soustředění – na zimní i letní. Ale ubytování mohou využít i školy v přírodě či turistické spolky.

Zdroj: Deník

Klub TJ Pfeifer Chanovice z. s., jak již sám název klubu vypovídá, velmi úzce spolupracuje a je aktivně podporovaný místní firmou.

Co se týče fotbalu, klub disponuje týmem mužů, který hraje 1. B třídu a je z většiny složený z tamních odchovanců. Dále pod svá křídla vzali dívčí tým Andělek, které hrají regionální DAFL. Co se týče mládeže, podařilo se jim navázat dobře fungující regionální spolupráci s FK Svéradice a TJ Pačejov. „Fotbalový klub v Chanovicích by se dal charakterizovat jako hrdý vesnický klub,“ dodal Šebek.

V tomto roce jsou děti z těchto klubů rozdělené do týmu: starší přípravky, která hraje v Chanovicích, mladších žáků v Pačejově a starších žáků ve Svéradicích. "Společně jsme se shodli na tom, že takovýto model je u výchovy mládeže nezbytný a v budoucnu zřejmě nastane čas, kdy se podobné modely budou praktikovat i v dospělé kategorii," poznamenal Šebek.

Činnost klubu zajišťuje skupina lidí, většina z nich bez nároku na jakoukoliv odměnu. Ať jde o členy výboru, trenéry mládeže i lidi, kteří pomáhají se zajišťováním různých sportovních akcí nebo pracovních brigád. "Bylo by proto nefér vzpomenout pár jmen těch nejvýznamnějších. Pro chod tohoto spolku se nedají lidé rozdělit na důležitější a méně důležité. Každý z nich svojí měrou přispěl a přispívá k tomu, aby se udržela funkčnost klubu. A bez nezištné práce takovýchto nadšenců by to prostě nešlo. Pro dobrý chod klubu je nezbytná i velmi úzká a fungující spolupráce s Obcí Chanovice a uvědomění si, že klub nabízí zázemí jak pro mimoškolní aktivity dětí, tak je i historicky neodmyslitelnou součástí společenského života v obci," dodal Šebek.