Dnem 14. srpna 2024 podle některých přestala být Sušice Sušicí, jelikož právě komín bývalé továrny byl její dominantou. A tak se s ním přišli mnozí rozloučit, někteří si na památku odnášeli i cihly z komína. „To jediné nám po něm zbylo. Byla to krásná továrna, měli jsme být na co hrdí, je to obrovská škoda, že takhle skončila a kdo ví, co tady po ní bude,“ řekl jeden z přihlížejících mužů Karel Babka.

Většina diváků si událost točila či fotila, proto přinášíme ohlédnutí z jejich pohledu za demolicí komína.