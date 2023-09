„V době, kdy se poprvé objevila myšlenka, že by město Janovice nad Úhlavou převzalo vojenský areál, si to asi nikdo z tehdejších zastupitelů nedovedl představit. Nakonec jsme přesvědčili sami sebe, že nemůžeme nechat takový areál nevyužitý. Proto byla vyhlášena veřejná soutěž o nejlepší využití areálu, do kterého se přihlásili tři uchazeči. Dva z nich měli zájem areál odkoupit, jeden měl zájem o pronájem. Myšlenka pronájmu nakonec zvítězila,“ vzpomínal janovický starosta Michal Linhart.