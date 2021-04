"Tato událost se symbolicky odehrála jako dárek v den narozenin tehdejšího vůdce Adolfa Hitlera. První nálet byl hned ráno 20. dubna 1945 kolem 8. hodiny. Výrazný zvuk dunících motorů Thunderboltů a záhy i střelba z těžkých leteckých kulometů a výbuchy bomb. Tehdy se lidem naskytla podívaná, kterou dlouho neviděli. Na obloze se objevilo hned několik stíhacích letounů. Útok je připisován 9. US Army Air Force z 362. Fighter Group – 378. Fighter Squadron na stojích P – 47 Thunderbolt," uvedl Miloš Ryneš z Klubu 3. Armády v Klatovech.

Když se sirény v Klatovech v tento den rozezvučely podruhé, bylo ve směru od Týnce a od Železné Rudy na obloze vidět dva mohutné svazy těžkých bombardovacích strojů z uskupení 8. US Army Air Force z 2. Air Division od 389. Bomb Group a z 445. Bomb Group a hodiny ukazovaly čas před polednem. "Celý bombardovací svaz čítal 54 těžkých, čtyřmotorových bombardérů B – 24 Liberator. Tyto bombardéry, které ráno odstartovaly z Anglie, byly doprovázeny do cílového prostoru Čech stíhačkami z dlouhým doletem. Šlo o slavné P – 51 Mustang od 4. Fighter Group, která byla přiřazena jako doprovod bombardérů k 2. Air Division US Army Air Force. Stíhačky se od uskupení oddělily ještě nad územím Německa a vyhledávaly vhodné cíle nebo se věnovaly volnému stíhaní nepřátelských letadel. Bomby toho dne dopadaly i na část města a do okolních polí blízkosti vlakové stanice," popisuje Ryneš.

Nádraží bylo rozryto téměř stovkou kráterů a přestalo existovat. Tonáž bomb shozena 8. US Army Air Force z bombardérů B – 24 byla téměř 125 tun výbušnin. Třetí nálet v tento osudný den s datem 20. dubna 1945 pro vlakové nádraží v Klatovech je zaznamenán v čase kolem 17. hodiny a připisován je opět pravděpodobně 9. US Army Air Force.

Pokud by měl někdo fotografie z náletů nebo z osvobození Klatov americkou armádou, zašlete na e-mail: daniela.loudova@denik.cz, Miloš Ryneš by je využil do připravované knihy.