Přechod byl schválen dopravní policií

Dle vedení města není možné jen tak přechod přesunout, jak si někteří lidé představují. Navíc silnice není v majetku města, ale jde o krajskou komunikaci. „Nejde o věc, kterou rozhoduje město. Rekonstrukci a přechody dělali dopravní projektanti, jedním z dotčených orgánů byl i dopravní inspektorát Policie ČR, který se k tomu vyjadřoval a dával souhlasné stanovisko. Dělala se kolaudace. Není to o tom, že si město řekne, že tady to bude a vezmeme bílou barvu a přemalujeme ho, tak to opravdu nefunguje,“ řekl starosta Petr Mottl s tím, že před zhruba půl rokem tam město osadilo dopravní značku na nábřeží Karla Houry a na komunikaci svislé dopravní značení – bílá klikatá čára, která upozorňuje na zvýšenou opatrnost právě s ohledem na přechod pro chodce. „Primárně je to ale o tom, že mají pravidla dodržovat řidiči i chodci. To bychom mohli předělávat všechny přechody. Myslím si, že nebezpečnější byl právě přechod u sokolovny,“ dodal starosta.

Podrobnější vyjádření investičního technika městského úřadu v Sušici Jana Vošalíka k dané situaci:

Rekonstrukci ulice T. G. Masaryka, tj. úseku komunikace II. třídy (II/169), připravovalo město Sušice ve spolupráci s Plzeňským krajem od roku 2017. Plzeňský kraj je vlastníkem a investorem části komunikace a původně měl být pouze obnoven povrch vozovky. Na žádost města byl dohodnut společný postup ve věci komplexní rekonstrukce, vč. sítí technické infrastruktury, chodníků, parkování, atd. Projektovou dokumentaci pro všechny stupně správních řízení zpracovala odborně způsobilá osoba, projektant s autorizací v oboru dopravních staveb, ve spolupráci se zástupci města a kraje. Následně byla stavba projednávána s dotčenými orgány statní správy (jedním z nich je dopravní inspektorát PČR, který je dohledovým orgánem silničního provozu), s vlastníky sousedních nemovitostí a také s veřejností. Teprve poté byla vydána příslušná povolení ke stavbě. Stavba byla realizována v souladu s dokumentací, veškeré odchylky byly opět řádně projednány a stavba následně jako celek zkolaudována.

Z výše popsaných důvodů procesních a vlastnických tedy vyplývá, že každá změna podléhá obdobnému procesu projednávání a povolování, tj. že město Sušice si bez toho nemůže dovolit zasahovat do řešení komunikace, např. změnit polohu přechodu, navíc když stavba není v rozporu s povoleným stavem a příslušnou legislativou.

K volbě umístění přechodu lze uvést, že v době před rekonstrukcí, si na jeho místě chodci, vč. žáků ZŠ Lerchova a studentů gymnázia, velmi často zkracovali cestu od autobusu. Proto byl navržen tam, kde je - aby umožnil silnici v tomto místě chodcům překonávat bezpečněji, dle platné legislativy. U sokolovny bylo místo pro přecházení realizováno s ohledem na současné požadavky pro přechody, kdy v případě umístění přechodu by zde již nezbylo téměř žádné parkování a sousední nemovitosti by měly omezen či znemožněn výjezd. Dalším důvodem proč původní přechod nahradilo je jeho využití - přechod u sokolovny byl využíván méně, neboť chodci přecházeli komunikaci již v místě současného přechodu.

Druhé místo pro přecházení je pak na rozhraní nábřeží K. Houry a ul. T.G. Masaryka.

Místa pro přecházení jsou funkční alternativou k přechodu - v Sušici je jich podstatně více a fungují dobře - ať již u kruhového objezdu u "Daliborky" v ul. T.G. Masaryka, nebo např. v ul. Volšovská. Je pravdou, že na místech pro přecházení platí jiná pravidla pro chování chodců, chodec je méně "privilegován". Místa navíc nejsou vyznačena "zebrou" a osvětlena. Přesto, nebo právě proto, jsou dle metodiky dopravní policie preferována jako bezpečnější alternativa z pohledu chodce - ten je totiž nabádán k vyšší opatrnosti, zbaven mylného pocitu "absolutní přednosti", který na přechodech často míváme.

To, že se řidiči často chovají neohleduplně a mnohdy nebezpečně, a totéž se týká i chodců a ostatních uživatelů komunikací, je bohužel fakt, proti kterému nepomůže sebelepší technické opatření. Nezbývá, než zlepšit osvětu a disciplínu účastníků silničního provozu, vymáhat dodržování pravidel je pak oprávněna pouze PČR.