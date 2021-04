Dle ředitele Střední školy a Středního odborného učiliště v Sušici Jaromíra Koláře to bude mít velký vliv i v následném zaměstnání. Žáci přiznávají, že nic neumí, že praxi nutně potřebují.

Absence praktických zkušeností způsobí podle ředitele studentům opravdu velký problém. „Výpadek praxe posoudí především zaměstnavatelé, kteří budou absolventy přijímat. Z mého pohledu, když jim chybí rok praxe, protože už předešlý loňský rok byli nějaký čas bez ní, to velký problém bude. Další potíž je, že máme zablokované i další věci, které jsou součástí výuky. Pro některé obory je to autoškola, kterou nám uvolnili teprve minulý týden. Doteď byla uzavřena. Další věcí jsou svářečské průkazy. Od tohoto týdne jsou povolené konzultace pro šest žáků, takže můžeme tuto skupinu vzít na svařování. Budeme tak mít docela honičku, abychom stihli všechny tyto doplňkové věci pro žáky, aby při ukončení učebního oboru odcházeli se vším, co mají mít,“ řekl Kolář.

Ředitel s nadějí očekává, že by se mohlo od příštího týdne opět rozvolňovat a žáci by se vrátili do školy a na praxe. „Je to nyní hodně složité. Já doufám, že nám žáky do školy pustí a budou moci vše dohánět. Chybějící praxe bude mít velký vliv, u učebních oborů rozhodně nejde o žádnou zbytečnost. Pro žáky je velmi důležitá, a když jim rok vypadne, tak se to zákonitě projevit musí,“ poznamenal ředitel.

CHYBÍ MI PRAXE

Stejně to vidí i někteří žáci, řada z nich si ani neumí představit, že by šli pracovat v oboru, který studují. „Učím se na kadeřnici a praxe mi v tomhle oboru hodně chybí. Distančně se naučím leda základy, ale potřebuji si vše vyzkoušet. Přiznám se, že skoro nic neumím a bojím se, co bude dál. Protože jít ze školy s výučním listem kadeřnice a nemít praxi, tak si nepůjdu ani nikam žádat o tuhle práce, protože znám jen teorii, tohle je pro nás hrozně nespravedlivé. Baví mě to, ale nemůžu se to pořádně naučit,“ přiznala zklamaně jedna ze studentek.

Nepřítomnost žáků v sušické škole má vliv i na provoz školy, která nemůže nabízet své doplňkové služby pro lidi. „Máme zavřené i veškeré provozy, protože, když nemohou chodit žáci do školy na praxi, tak nemohou fungovat ani námi nabízené služby lidem. Jde o kadeřnictví, kavárnu, opravy vozidel a další. V podstatě je vše zavřené s malou přestávkou od října doteď,“ doplnil Kolář.