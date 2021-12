Majitelka objektu se rozhodla před Vánoci všechny spojit a umožnit zažít klidné chvíle před svátky. Uspořádali proto Vánoce na Opálce a dle slov mnohých příchozích se jí to povedlo. "Je to nádhera. Ta atmosféra je zde nepopsatelná. Potkali jsme tady plno známých, které jsme dlouho neviděli a hezky jsme si popovídali. Chybělo nám to. Ta výzdoba je opravdu krásná a i slova pana Radkovského bylo milá. Jsem ráda, že jsme sem jeli," řekla jedna z návštěvnic Olina Vávrová.