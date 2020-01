Prácheňský ples v Horažďovicích opět nabídl zajímavý program a nechyběl ani tradiční bohatý raut.

Prácheňský ples v Horažďovicích 2020. | Video: Deník / Daniela Loudová

„Součástí plesu bylo vystoupení tanečníku souboru Čtyřlístek ze Strakonic. Šlo o krásné představení různých tanců od nejmenších dětí až po mládež. Čekalo nás vystoupení kouzelníka Martina Čejky, který má za sebou již několik úspěchů ze soutěží. K tanci a poslechu tentokrát hrál mladý taneční orchestr New Style Band,“ řekl starosta Michael Forman, kterého příliš nepotěšila nižší účast návštěvníků plesu: „Bohužel je to asi obecný trend na všech plesech, protože, jak jsme slyšeli, tak všude chodí méně lidí. Těžko říct, čím to je.“ Do kulturního domu v Horažďovicích si můžete jít zatancovat opět v sobotu 25. ledna, kdy se tam bude konat od 20 hodin Jetenovický ples s bohatou tombolou.