Do 23. října bude mezi ulicemi Jungmannova a Niederleho jednosměrný provoz, a to ve směru od Jungmannovy ulice. Objízdná trasa pro opačný směr bude vedena po souběžných komunikacích (Domažlická a Tolstého ulice). V době od 24. do 30. října bude v tomto úseku úplná uzavírka z důvodu konečné úpravy povrchů. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

