Deník na návštěvěZdroj: Deník

Tvrz má zajímavou historii. Jde o vodní tvrz v centru obce, příkop byl napájen z místního potoka. Tvrz byla součástí řetězce obranných tvrzí, které byly při obchodních stezkách. „Zemanská tvrz byla vystavěna ve 14. století za Lucemburků. Nejdříve nejvyšší část, gotická věž, neboli donjon, o půdorysu 14 x 17 metrů. Byla obehnaná obvodovou zdí, za níž byl příkop. V době pozdní gotiky a renesance se majitelé rozhodli dostavět prostor mezi vysokou věží a obvodovou zdí a vzniklo renesanční křídlo, to bylo v hrozném stavu. Koupil jsem to na pokraji finanční krize, takže peníze, které jsem chtěl mít na to připravené, nebyly. Několik let se nic nedělo, ale odstrojoval jsem stavební zásahy z pozdního 20. století,“ uvedl Boudník.

S tvrzí má velké plány. Objekt má ještě barokní křídlo, které je nejmladší, a bylo vybudováno za jezuitů jako kolej pro novice z Klatov. To bylo úplně v nejhorším stavu a přijde na řadu po opravě renesančního křídla. „Plánuji z něj ale udělat jakýsi venkovní prostor pro veřejnost, kde by mohly být výstavy a podobně. V podstatě půjde o jakýsi amfiteátr, otevřený prostor bez zastřešení. Výjimkou bude zadní půlkruhová část, kde bývala kaple. Tu bych chtěl navrátit, zastřešit a nechám ji vysvětit, ještě ale nevím komu, možná Marii,“ sdělil Boudník.

V renesanční části vznikne sál, kde se budou moci konat i svatby, koncerty, výstavy. V poslední části, ve věži by rád udělal terasu.

Veškeré práce byly kvůli koronavirové pandemii pozastaveny, ale jakmile se situace zlepší, budou dále pokračovat.