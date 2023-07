Návštěvníci Železné Rudy se letos potýkají s dopravními komplikacemi, jelikož tam pokračuje rekonstrukce průtahu a práce vyšly přímo na letní sezonu.

Oprava průtahu Železnou Rudou. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Tentokrát je uzavírka přímo v centru města, což přináší mnohá omezení, která dle plánu potrvají do poloviny září, kdy má být úsek dokončen. Oprava je plánovaná na dvě stavební sezóny, kdy v letošním roce práce probíhají v úseku od kruhového objezdu u hasičské zbrojnice až po křížení silnice I/27 a třídy 1. máje. „Během stavebních prací bude provedena úprava šířkového uspořádání silnice a kompletní výměna konstrukce vozovky. Součástí stavby je pak také úprava chodníků a ploch veřejného prostranství, vodovodu, veřejného osvětlení, dešťové a splaškové kanalizace nebo přeložky plynovodu na celkem 574 metrech komunikace,“ uvedl za Ředitelství silnic a dálnic mluvčí Adam Koloušek.

Nyní je to měsíc, kdy práce začaly, a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měly trvat déle. „Vše probíhá dle plánu, doposud se staví bez zpoždění. Držíme palce, ať to takhle pokračuje i nadále,“ okomentoval stav starosta Filip Smola.

S pracemi jsou spojené objížďky. Objízdná trasa vede pro osobní auta směrem od Špičáku přes tř. 1. máje, v opačném směru pak z odbočky do ulice Belvederská a dále přes Adolfa Kašpara a Šumavskou.

V příštím roce bude oprava pokračovat, a to v rámci dvou etap v úseku mezi městským úřadem a železničním přejezdem. Stavební práce proběhnou opět za úplné uzavírky silnice I/27, a veškerý provoz tak bude převeden na objízdné trasy.