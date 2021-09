Velký apel je kladen také na situaci, kdy rodiče přivážejí své děti až ke školám. Problémem bývají také sluchátka. "Před přecházením vozovky musí vnímat nejen zrakem své okolí, ale i sluchem. Pozor na používání sluchátek při přecházení, kdy chodec nevnímá a neslyší zvuky a tudíž nemůže správně zareagovat na rizikové situace. Někteří rodiče převáží děti ve vozidlech, mnohdy z důvodu svého časového zaneprázdnění až přímo ke vchodu školy. Při vystupování dítěte z vozidla musí být tak opatrní, nedoporučujeme dětem vystupování směrem do vozovky," dodala Ladmanová.

Preventivní akce v dopravě pokračují a žáci prvního stupně základních škol si pod dozorem policistů osvojují správný pohyb na komunikacích. Policisté, zejména žákům třetích tříd, kteří se již pohybují po komunikacích samostatně, vysvětlují povinnosti jednotlivých účastníků v dopravním prostředí. "Vycházky za "Zebrou" začínají v blízkosti škol a v jejich průběhu jsou žáci upozorňováni na různá nebezpečná místa. Všichni společně procházejí různými komunikacemi a křižovatkami. Při pohybu v dopravě následují názorné ukázky bezpečného přecházení i v místech bez přechodů pro chodce. Dětem jsou vysvětlovány různé pojmy, jaké hrozí nebezpečí při nesprávném přecházení, rizika při pohybu na chodníku i na dopravní značení. Během vycházky děti vysvětlují, co jednotlivé dopravní značky znamenají například pro chodce a cyklisty," sdělila Ladmanová.

"Policisté na Klatovsku se zapojili do preventivním projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne!“. Počátkem školního roku opět prováděli na rizikových místech a zejména u základních škol zvýšený dohled nad silničním provozem. Při preventivní činnosti se zaměřili na různé křižovatky a komunikace v blízkosti škol, kde dohlíželi na bezpečné přecházení dětí. Mezi nejohroženější skupinu účastníků silničního provozu zařazují odborníci právě je," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

