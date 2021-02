Počty nakažených koronavirem na Klatovsku stále rostou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dle statistiky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje bylo k 18. únoru pozitivních na covid 1341 obyvatel, před týdnem to bylo 1104. Jde stále o druhé nejvyšší číslo v kraji, a to hned po Plzni-město, kde je 2586 nakažených. Od 15. února přibývalo denně od 117 do 168 pozitivních lidí. Celkový počet se již přibližuje k devíti tisícům, nyní je 8799, uzdraveno již bylo 7366. Zvýšil se oproti minulému týdnu počet úmrtí, na 92.