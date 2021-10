Ale mnohem důležitější než pořadí bylo, že se hasiči konečně zase mohli potkat a změřit síly. Kromě hasičských ukázek a soutěží nabídla pouť i střelnici, do níž vyráběly růže štěpánovické ženy, skákací hrady pro děti, tradiční nedělní mši v kostele či soutěž v pivní štafetě svobodní x ženatí. V ní dominovala zkušenost, vyhráli ženatí, stejně jako mezi ženami byly vdané rychlejší než svobodné.

Mezi muži i ženami vládl Dehtín, druhá místa obsadili domácí. V mužích to překvapivě nebylo domácí áčko, ale tým Štěpánovice X, složený z veteránů, který navíc měl ve svých řadách i jednoho naprostého nováčka. Domácí první tým obsadil v konkurenci deseti družstev bronzovou příčku.

/FOTO, VIDEO/ Pouť ve Štěpánovicích u Klatov, kterou o víkendu pořádali společně tamní osadní výbor, dobrovolní hasiči a Klub žen, patřila zejména hasičům, a to všeho věku. Svoje umění předvedli již tradičně ti nejmenší, navíc se konala i hasičská soutěž v požárních útocích, které se zúčastnily sbory z okolí.

