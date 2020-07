Tradiční klatovskou pouť si nenechalo ujít mnoho lidí. I přesto, že byla kvůli koronaviru různá opatření, která se mnohým lidem nelíbila, akce se vydařila. Nechyběl ani déšť bez kterého by snad ani klatovská pouť nemohla být.

Pouť v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Vrásky na čele některým návštěvníků udělal fakt, že Plánická ulice nebyla zaplněna stánky jako tomu bylo v uplynulých letech. Šlo ale o jeden z kroků kvůli koronavirovým opatřením. Jiní si to naopak pochvalovali. „Já jsem ráda, že se vůbec klatovská pouť koná, protože jde o tradici, bez které si začátek prázdnin snad ani neumím představit. Byla by to škoda, kdyby se tradice přerušila. Je to skvělé a ani mi nevadí, že to vše končí dřív. Hlavně, že město nějaký program udělalo,“ řekla jedna z návštěvnic Barbora Voráčková z Klatov.