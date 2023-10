Víkend patří v Nýrsku pouti a na své si tam přijdou všichni, rozhodně nejde jen o řádění na atrakcích. Součástí jsou i výstavy a konala se i modelářská soutěž. Stánkaři upozornili i na jeden nešvar, se kterým se musí potýkat.

Pouť a soutěž plastikových modelářů v Nýrsku. | Video: Daniela Loudová

Náměstí jako tradičně patřilo atrakcím pro malé i velké, na prostranství před knihovnou byl rozprostřen řemeslný jarmark, jehož prodejci řešili problém.

„Bohužel je to téměř každoroční potíž, která nás trápí, některý rok to vyřešeno bylo, ale nyní opět ne. Problém je, že nemáme kam chodit na toaletu. Jeden rok zde byly toi toi, jindy jsme zabíhali například na úřad, když byly třeba volby, ale letos zase nic, už na to roky upozorňujeme, ale nepomáhá to,“ postěžovala si jedna z prodejkyň s tím, že nemohou běhat na záchod kdo ví kam a nechat stánek bez dozoru.

Ulice k domu dětí a mládeže patřila jako každý rok stánkařům s různým zbožím. Při jeho prohlížení lidé došli až k DDM, kde se konala soutěž plastikových modelů – Memoriál malého Mišáka. „Pořádáme šestý ročník memoriálu, který se koná na počest mého syna. Své modely sem přivezli modeláři z různých koutů republiky. K vidění jsou výstavní modely, některé jsou i funkční, na ukázku jsou zde i RC modely, které předvádějí mí odchovanci. Celkem se vystavuje 80 až 90 modelů, je to trochu slabší než bývalo, ale stále je o modelářství zájem, což mě moc těší,“ řekl vedoucí kroužku modelářů plastikových modelů v Nýrsku Miroslav Miškovič. Ve svém kroužku, který vede od roku 1990, má patnáct modelářů.

Během poutě pořádají výstavu také tamní zahrádkáři a chovatelé.