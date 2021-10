Šlo již o 21. ročník Pošumavské hasičské ligy a vůbec nebylo jasné, zda se vůbec bude konat. „V úvodu letošního roku jsme kvůli vládním opatřením ohledně onemocnění covid neměli možnost organizovat jakékoliv společné akce. To trvalo až do konce května. Po částečném rozvolnění jsme začali plánovat soutěže, nakonec se rozhodlo, že začneme pouze s Pošumavskou hasičskou ligou. První kolo se konalo až začátkem července. Šlo o velice těžké rozhodování,“ uvedl starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Jaroslav Šimáček.

Covid či jiné okolnosti se podepsaly také na počtu družstev, které se soutěže letos účastnily. Jejich počet byl mnohem nižší než v předešlých letech. „Sice soutěž absolvovalo 19 družstev mužů, ale z toho tak polovina jich byla na jedné či na dvou kolech, která se konala v jejich blízkosti nebo pořádali soutěž. U žen jsme měli dokonce jen osm družstev, většinou jezdilo okolo patnácti. Většinou byl důvodem covid, protože nikdo nevěděl co bude, poté se najíždělo jen opatrně,“ uvedl vedoucí odborné rady represe Josef Noha, který doufá, že se vše vrátí do normálu a liga se opět vrátí do zajetých kolejí. Stejně tak, že se budou moci konat i další soutěže hasičů.

I přes veškeré nesnáze dala zúčastněná družstva do soutěže vše. Mezi ženami se nejlépe vedlo hasičkám z Bystřice nad Úhlavou, za nimi se umístila na druhém stupni Malá Víska a třetí místo obsadily Tupadly. Mezi muži ligu ovládly Záhorčice, druhá byla Malá Víska a třetí Bezděkov.

Trofeje za nejlepší útok zůstaly v jednom družstvu, protože ho předvedli muži i ženy z Tupadel.