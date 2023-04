„Tohle snad nemohou myslet vážně.“ Tak v mírnější verzi reagují Klatované na rozhodnutí České pošty, která se rozhodla, že v Klatovech zruší tři ze čtyř pošt. Sušice přijde o jednu a Domažlice taktéž. Starostové s tím kategoricky nesouhlasí.

Ilustrační foto

„Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, po změně jich bude 2 900. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2 500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale do tří. Celkem 300 pošt Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady. Neuzavíráme pobočky v obcích, kde je jen jedna. Zároveň se redukce netýká Pošt Partner, kterých je po republice 819. Na nejvytíženějších poštách se lze objednat na konkrétní čas a službu. Pro odeslání balíků mohou lidé využívat tisíce balíkoven a samoobslužných boxů. Zrušené pošty byly vybrány dle návštěvnosti a dalších kritérií. Starostům měst a obcí, kde byla pobočka zrušena, zástupci České pošty vše vysvětlí a budou s nimi diskutovat o poštovních službách v jejich městě,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Největší zásah ohledně rušení pošt pro Klatovsko nastane přímo v Klatovech, kde budou zrušeny tři ze čtyř pošt, čili v Lubech, v Podhůrčí a v ulici Maxima Gorkého, v provozu tak zůstane pouze hlavní pošta, což je nepředstavitelné i pro starostu města Rudolfa Salvetra. „Jsem s tím nespokojen, chápu, že k nějaké redukci musí dojít, ale očekával jsem, že nám zůstanou alespoň dvě pošty v Klatovech. Budu na tuto redukci vznášet velmi rychle dotaz. Považuji provoz pouze jedné pobočky jako velmi špatný krok, budu to okamžitě řešit, obratem odesílám kategorický nesouhlas se zrušením poboček na generální ředitelství a ministrovi vnitra,“ řekl Deníku Salvetr.

Nepředstavitelné je to i pro obyvatele. „To snad nemyslí vážně, to už si dělají srandu. Však už nyní se na hlavní poště čeká jakou dobu, jsou tam fronty, a když už bude jen ona, tak budeme snad stát i venku, než se dostaneme na řadu. To je něco strašného, jak se vše ruší, hrozné,“ rozčilovala se Klatovanka Marie Sýkorová. A není rozhodně sama.

Další pošta bude zrušena také v Sušici, kde si to rovněž starosta Petr Mottl nedokáže představit a bude to řešit. „To je špatně. Jde o jednu ze dvou fungujících poboček ve městě, takže by zbyla jen jedna hlavní, která si myslím, že svojí kapacitou a prostorem, umístěním nemůže stačit. Pošta v Pravdově ulici je v lokalitě největšího sídliště. Rozhodně s tím nesouhlasím, za mě je pro téměř jedenáctitisícové město jedna pobočka málo,“ okomentoval Mottl.

O jednu pobočku přijdou také Domažlice, a to v Mánesově ulici. "Omezování poštovních služeb pro naše občany nás mrzí, ale chápeme důvody České pošty a nutnost snižování nákladů pro zachování provozu. V Domažlicích po uzavření pobočky Mánesova zůstávají v provozu hlavní pošta a depo. Domníváme se, že tato kapacita je pro Domažlice naštěstí dostačující, i když části občanů způsobí komplikace. V pondělí 3. dubna má pan starosta schůzku v této záležitosti s panem hejtmanem," reagovala na zrušení pobočky domažlická radní Lenka Bauerová.

Celkem bude v Plzeňském kraji zrušeno 22 poboček České pošty.