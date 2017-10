Posledním letošním trhům kraloval zabijačkový dort

Sušice – Poslední letošní farmářské trhy hostilo v sobotu sušické náměstí.

Jako obvykle dorazilo několik stovek návštěvníků, kromě běžného trhu je totiž lákal i doprovodný program. „Koncept trhů je stále stejný, už osm let. Od 8 do 12 je klasický farmářský trh, míváme pravidelně patnáct až dvacet stánků, a od 10 hodin se přidává doprovodný program. Dechová kapela a k tomu soutěž o nějakou nejlepší pochoutku. Letos jsme měli například soutěže o nejlepší rybu nebo o nejlepší pivo, na závěr je to soutěž o nejlepší zabijačkovou pochoutku,“ přiblížil organizátor sušických farmářských trhů Tomáš Zelený.

Rekordní účast zaznamenaly sušické farmářské trhy letos v srpnu. „To byly trhy spojeny s dožínkami Plzeňského kraje a dorazilo několik tisíc lidí. To už překonáme asi těžko,“ smál se Zelený. Sušické farmářské trhy jsou jedněmi z nejstarších v Plzeňském kraji. „Díky doplňkovému programu, kterým se odlišují od těch ostatních, chodí na sušické trhy spousty lidí. Farmářské trhy už se staly nedílnou součástí sušického kulturního života,“ vyzdvihl starosta Sušice Petr Mottl.

Soutěž o nejlepší zabijačkovou pochoutku v Sušici vyhrál zabijačkový dort od Řeznictví a uzenářství Šnebergr ze Železné Rudy, druhé a třetí místo obsadila Farma Zelený z Drouhavče, stříbrem porota ocenila její jitrnici a jelito, bronzem pak tlačenku.