Parte Emila Kintzla.Zdroj: Foto: rodina

Emil Kintzl (88 let) zemřel po nehodě s dalším lyžařem na sjezdovce v Kašperských Horách. Na místě, které on miloval a které sám s partou kamarádů budoval, proto i tam na něj budou lidé vzpomínat. "Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast celé rodině pana Emila Kintzla, který zemřel dne 14. března na následky pádu na lyžích, které měl tak rád. Emil Kintzl byl duší našeho areálu. Kopec Lišák pro lyžování objevil. Založil na něm lyžařskou tradici, ve které se snažíme pokračovat. Vždy když se objevil první sníh, už stál rozesmátý u první kotvy. Jeho životní nadhled, chuť do života, barvitý hlas a úsměv zůstane navždy v našich myslích. Emile, čest Tvé památce. V sobotu 19. března od 10 hodin můžete v bufetu U Emila zapálit svíčku a zavzpomínat," uvedl tým pracovníků Skiareálu v Kašperských Horách.

Nehodu lyžařů na sjezdovce, po které zemřel Emil Kintzl, vyšetřuje policie