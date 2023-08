Po desítkách let ukončí v těchto dnech definitivně svůj provoz ikonické železářství a kuchyňské potřeby naproti sokolovně v Klatovech. Konkurence je v okolí veliká a zákazníků ubylo. Otevřeno bude již jen do soboty a prodejna skončí definitivně.

Obchod s kuchyňskými potřebami a železářství v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

V centru města je stále několik obchodů s dlouholetou tradicí a železářství a kuchyňka patřily mezi ně, výběr byl pestrý a sehnat se tam dal každý šroubek. Ale už na počátku tohoto roku tam Klatovany překvapil leták, který naznačoval ukončení prodejny. „Před pár dny jsem šla kolem a překvapila mě cedule, že se bude obchod pronajímat. Tak mě to rozesmutnělo. Protože to tady funguje, co pamatuji, a že už mi je řádka let. Je to škoda, tady se sehnalo vše, od hrabla na sníh po prkénko. Byl to takový ještě tradiční obchod, jaké bývaly dříve,“ řekla tehdy Klatovanka Růžena Sedláková. Nebyla jediná, koho ukončení obchodu mrzelo.

A nyní obchod končí definitivně. V pátek od 12 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin tam bude otevřeno naposledy a půjde o kompletní likvidaci zboží.

Pro majitele bylo již náročné obchod utáhnout. „Lidí chodí hodně málo, proděláváme a takhle se obchodovat nedá. Přibyla konkurence, okolo je asi deset prodejen s kuchyňskými potřebami. Náklady na mzdy a energie jsou vyšší než vyděláme. Jen za minulý rok jsme ve ztrátě stovky tisíc korun. Rozhodli jsme se tedy, že obchod pronajmeme někomu jinému,“ řekl Deníku na počátku roku majitel Emanuel Volf.