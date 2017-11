Poslanci, kteří neuspěli, se vrátili na svá původní místa

Klatovsko – Poslanecká křesla museli Igor Jakubčík (ČSSD) a Karel Šidlo (KSČM) po parlamentních volbách opustit, oba se vrátili do svých zaměstnání.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Jakubčík působil dříve jako náměstek v Klatovské nemocnici a tím je i nyní. Sám přiznává, že post poslance mu změnil život i pohled na n ěj. „Místo poslance mi vzalo soukromí, čas s rodinou a i iluze o některých mých takzvaných kamarádech a přátelích. Naopak mi dalo širší rozhled, možnost osobně se zúčastnit důležitých okamžiků pro tuto zemi, možnost ovlivňovat zákony, poznat mnoho nových dobrých, ale i špatných lidí a mnoho dalšího, ať v kladném, tak v záporném smyslu slova,“ řekl Jakubčík.

Z výsledku voleb byl zklamaný. „V Klatovech jsem získal 13,72 %, v okrese Klatovy 12,31 % a v Plzeňském kraji 4,66 %, to si myslím, že je velmi slušný výsledek a s tím jsem velmi spokojen. Nemrzí mne, že nejsem poslancem, mrzí mne celkový výsledek ČSSD a vyděsily mne výsledky populistických a extremistických stran,“ uzavřel Jakubčík.

Na své původní působiště, kterým byly České dráhy, se vrátil i Šidlo. „Když jsem odcházel do politiky, tak jsem byl uvolněn ze svého zaměstnání, takže jsem se vrátil. Být poslancem pro mě bylo zaměstnání jako každé jiné, kterému jsem se věnoval naplno. Stejně tak jako zaměstnání, které jsem předtím dělal 26 let. Vracím se někam, kde to důvěrně znám. Pro mě je i návrat příjemný,“ uvedl Šidlo.

Výsledky voleb bere jako svůj neúspěch. „Zda mě výsledky mrzí nebo nemrzí, na to se v politice nehraje. Co mohu já brát osobně jako neúspěch je, že jsem nedokázal přesvědčit voliče o tom, že v politice jsem osobnost, která má svoje odborné schopnosti, které projevovala specializací na dopravu a energetiku po dobu necelých 12 let a že občané to nevnímali a nedokázali nás ohodnotit. Jako ohodnocení beru potřebné počty hlasů, které bychom dostali k tomu, abychom mohli pokračovat,“ sdělil Šidlo.