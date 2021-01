„Zvedli jsme ubytovací poplatek z 20 Kč na 25 Kč za osobu a noc. Tu pětikorunu využijeme na financování skibusu, který bude pro místní i návštěvníky zcela zdarma. Současně nové poskytujeme pro ubytovatele další rozšířenou podporu ze strany infocentra. Půjde o prezentaci v katalogu ubytovatelů nově na veletrzích v Pasově, Mnichově a na jednom v Bavorsku, pokud tedy budou,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Ubytovací poplatek je v současné době možné zvednout až na 50 Kč, ale o takové výši město neuvažuje.

Na stejném poplatku zatím zůstanou na Modravě, a to z toho důvodu, že podle starosty Antonína Schuberta je velmi obtížné peníze za poplatky od ubytovatelů vůbec dostat, odvádí jen část. „Je obrovská nekázeň odvodu platby za lázeňský a rekreační pobyt a ubytovací kapacity. Bylo by potřeba, aby ubytovatelé obcím poplatky platili. V minulosti, když jsem předsedal obcím, tak jsem zjišťoval, kolik se odvede. Ve spoustě ubytovacích zařízení je v létě plno, ale poplatky odvedli jako kdyby měli obsazenost z jedné třetiny. Ministerstvo řeklo, že to řešit nebude, ať si to vyřeší obce, ale ty nemají žádnou pravomoc. Takže poplatek pomůže jen těm, kdo ho neodvádí,“ řekl Deníku Schubert a dodal, že v současné době chtějí lidi spíše podporovat, aby k nim jezdili, než je odrazovat.

Stejný problém s odvodem poplatků mají i v Srní, proto i tam zatím jeho zvyšování neplánují, ale počítají, že by ho zvýšili v době, kdy budou řešit i zákon o odpadech. „Spláchneme to pak jedním vrzem,“ uvedl starosta Václav Veselý.

Turisté si nepřiplatí ani v Horské Kvildě.